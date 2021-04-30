فرق قصور الثقافة تتألق على مسارح جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة لليلة الثامنة على التوالى تقديم باقة مختارة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تنمية الوعي الفني والثقافي لأهالينا وخاصة بالمحافظات الحدودية والنائية وبناء الوعي الإنساني القادر على التفكير والإبداع.

واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية لليوم الثاني على التوالي تقديم تابلوهاتها الإستعراضية على المسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ بشكل متميز وراقى والمعبرة عن الفلكلور والتراث الأسوانى والنوبى منها إستعراضات "الأرجيد، السوق، الكف، التاتا، الفرح " والتى تفاعل معها الحضور بشدة تدريب الفنان مدحت محرم إدارة شعبان حسين، ومن ساحة العلم بالطور العاصمة قدمت فرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى باقة من الأناشيد والإبتهالات الدينية والأغانى الوطنية منها "يا قاضى، للمنشد عمر عاشور" والتى نالت إستحسان الحضور.

ومن مسرح النادى الإجتماعى بمدينة نويبع تواصل فرقة الشيخ العربى للإنشاد الدينى تقديم باقة من الأناشيد الدينية والإبتهالات والأغانى الوطنية بقيادة الفنان العربى عبد الحميد منها "مولاى، صلوا على رسول الله ".

كما نظم قصر ثقافة طور سيناء معرض لمنتجات الورشة الفنية للفنون التشكيلية والمواهب، بالإضافة إلى معرض للحرف البيئية لأشغال المرأة السيناوية ضم أكثر من 71 لوحة فنية تنوعت بين الأشغال الفنية وأعمال الموهوبين، بينما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد تحرير سيناء" بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ألقاها عربى عبد العزيز موجه بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن دور وشجاعة الجندى المصرى وجيش مصر العظيم فى إستعادة أرض سيناء الغالية.

كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكى وسرد قصصى أونلاين بعنوان "نوح نبى الله" والتى أكدت على ضرورة الصبر عن الإبتلاء بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، وعقد بيت ثقافة أبورديس مسابقة أونلاين فى المعلومات العامة بهدف تنمية المهارات المعرفية للنشء، فيما أعد قصر ثقافة طور سيناء عرض سينمائى للأطفال بعنوان "الممر" بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

أعقبها ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسومات عن رمضان" تدريب مدير قصر الطور، بهدف التدريب على تصميم أشكال فنية معبرة عن شهر رمضان بإستخدام النصبيان والورق الملون والبرستول والفوم.

فرق قصور الثقافة

فرق قصور الثقافة

فرق قصور الثقافة

فرق قصور الثقافة

فرق قصور الثقافة