تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021، ويرجع ذلك بسبب التغيرات الكثيره في انخفاض وارتفاع درجات الحراره بمختلف محافظات مصر.

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

ونكشف لمتابعي "الدستور" حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد سماء مصر اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ حارًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ بينما يكون الطقس معتدلًا ليلا على كافة أنحاء البلاد.



الرياح

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 21 - الاسكندرية 31 20 - وادى النطرون 34 19 - طنطا 36 21 - شبين الكوم 37 21 - دمنهور 35 20 - بلطيم 31 20 - مطروح 32 19 - السلوم 35 18 - سيوة 34 22 - بورسعيد 32 20 - دمياط 31 19 - الزقازيق 37 21 -المنصورة 36 21 - الاسماعيلية 37 22 - السويس 37 21).

درجات الحرارة اليوم

(العريش 31 20 - رفح 31 19 - رأس سدر 32 19 - نخل 34 18 - نويبع 35 25 - طابا 34 23 - كاترين 32 17 - الطور 34 21 - شرم الشيخ 39 25 - الغردقة 38 24 - مرسى علم 36 23 - الفيوم 38 21 - بنى سويف 38 21 - المنيا 39 23 - أسيوط 39 23 - سوهاج 39 24).

الطقس اليوم

(قنا 39 25 - الأقصر 40 26 - أسوان 41 27 - ادفو 40 26 - أبوسمبل 40 25 - الوادى الجديد 41 25 - شلاتين 34 25 - ابو رماد 36 26 - حلايب 33 25 - رأس حدربة 35 24).