أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية.

على المستوى المحلي، شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من "حديد و جبس و أسمنت" حالة من الاستقرار في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الجمعة.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاي 13500 جنيه.

سعر طن حديد العتال 13450 جنيهًا.

سعر طن حديد المراكبي 13300 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.



سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.



سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.



سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر"858 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.

أسعار الطوب اليوم

سجل الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 660 جنيه للألف طوبة.

وسجل الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 570 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 510 جنيهات للألف طوبة.

أسعار الجبس اليوم

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، و جبس الدولية 640 جنيه للطن، و جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، و جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، و جبس السويس 580 جنيهًا للطن.