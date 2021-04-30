الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تواصل فعاليات ليالى رمضان بالمنيا (صور)

ليالي رمضان
ليالي رمضان

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، أقيمت أمسية رمضانية متنوعة، بدأت بفقرة للإنشاد الديني للشيخ عبدالرحيم المنياوي.

تلاها محاضرة عن غزوة بدر 17 رمضان سنة 2 هجرية 624 ميلاديه، حاضرتها ابتسام الدمشاوي وتحدثت عن أسبابها، حيث إنها معجزة الانتصار على الكفار رغم قلة العدد والعتاد ولكن إرادة الله ونصره وتأييده للمسلمين بالملائكة والمطر والنعاس وإنزال السكينة على قلوبهم، ومن الدروس المستفادة من الغزوة مساندة القائد لجنوده ومشاورتهم فى الأمر.

تلاها عرض فني قدمت فيه فرقة كورال المنيا كوكتيل من الأغاني منها إلى "رحاب يثرب أداء جماعي، حب خلي الناس تحب لحبيبه أحمد، وأغنية الفيس بوك أداء مريم محمد، غني لي شوي شوى أداء اريج احمد، قمر سيدنا النبي من أداء بسمله سيد، أبويا وصاني حلا عباس"، وفقرة بعنوان "العقلاء" والفرقة تدريب المايسترو عصام الشاذلي، كما قدم القصر نتاج ورشة عمل لوحات بألوان الجواش بقسم الفنون التشكيلية تنفيذ الفنانة  هاله محمد شحاتة.  

يواصل قصر ثقافة مغاغة الورشة الفنية بالقص واللصق وكيفية استخدامة فى الأعمال الفنية تنفيذ بشير محمد، بجانب عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة مغاغة وكوكتيل من الأغاني مع المايسترو عزت شحاتة.

كما أقام نادي أدب بيت ثقافة العدوة أمسية شعرية حاضرها نخبة من شعراء العدوة، وهم: حمادة بباوي وجمال حسن، حيث قدما قصيده تعيشي يا بلدي، وأرض العروبة.

بجانب أمسية أدبية بمناسبة قدوم شهر رمضان وانتصارات أكتوبر، حاضرها الدكتور موسى نجيب، وعلي الجمال، والشاعر هاني رمضان، وسيد خليفة، وأوضح دكتور موسى نجيب دور الأدب في إثراء وإعطاء الأعياد الوطنية والدينية طابعا أكثر خصوصية من ناحية الاحتفاء والتذكر وارتباط كل مناسبة أو عيد بقصائد معينة أو أشكال فنية مميزة.

وناقشت المكتبة الثقافية بدلجا محاضرة ثقافية بعنوان "فضائل العشر الأواخر من رمضان"، كما قدم  بيت ثقافة دلجا مناقشة لكتاب "الشرق الفنان" تأليف الدكتور زكي نجيب، قدمها حمادة عبدالرحمن، وهو يتناول رؤية فلسفية للنظر إلى الوجود وتباين بين الشرق والغرب، فالشرق ينظر للوجود نظرة روحية عميقة أما الغرب فينظر للوجود نظرة عقلية منطقية قائمة على التحليل والتعليل والاستدلال، وجاء الشرق الأوسط مهد الديانات بالنظرة الوسطية التي تجمع بين الشرق والغرب.

كما نظم بيت ثقافة صندفا نتاج ورشة الرسم بأعياد الربيع وشم النسيم تقديم هاله جلال.

ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
ليالي رمضان
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