الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تحيى فعاليات ليالى رمضان بالوادى الجديد

ليالي رمضان بالوادي
ليالي رمضان بالوادي الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث نظم بيت ثقافة الراشدة سهرة رمضانية بمركز شباب الراشدة تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" حاضرها هانى يوسف، وتحدث عن أهم العادات السيئة التى تحدث خلال الشهر الكريم من إسراف فى الطعام والشراب والولائم، بجانب فقرة إنشاد دينى للمنشد محمد سيد جاويش، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال. 

كما نظم بيت ثقافة المعصرة قافلة ثقافية بمركز الشيخ مفتاح تضمنت محاضرة بعنوان "وقفات مع ليلة القدر" حاضرها سيد أحمد، تناول فيها فضائل ليلة القدر وكيفية إقامتها، وما يجب على المسلم فعلة فى هذه الليلة، بجانب فقرة إنشاد دينى للمنشد الشيخ منصور، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للأطفال.

وقدم بيت ثقافة بولاق سهرة رمضانية بمركز شباب بولاق تضمنت محاضرة بعنوان "لصيام من منظور طبي" للمحاضر الدكتور محمد صبحى، وتطرق إلى فوائد الصيام وتأثيره على الصحة النفسية، كما تحدث عن الصيام والوقاية من الأمراض، بجانب فقرة إنشاد دينى للمنشد أنور أمير، وورشة فنون تشكيلية للأطفال، كذلك أعد بيت ثقافة بلاط ورشة للأشغال الفنية واليدوية من خامات البيئة الوحاتية تدريب حمدية عبد القادر.

ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة شنط من خيط المكرمية والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام تدريب نهى سليم، كما أقام قصر ثقافة الخارجة قافلة ثقافية تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "الوحدة الوطنية ومردوها فى التصدى للفكر المتطرف" حاضرها أحمد حسن، تحدث فيها عن مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها ونتائجها وآليات تحقيقها وواجب الفرد تجاه أعداء الوحدة الوطنية، بجانب فقرة تنورة وتخت موسيقى واغانى بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة لموال فى حب رسول الله، وفقرة إنشاد دينى للمنشد محمد غريب.

ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالي رمضان بالوادي الجديد
ليالى رمضان قصور الثقافة ثقافة الوادي الجديد فعاليات رمضان أحمد عواض

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