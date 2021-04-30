الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوسف ابن الفنان الراحل حسين الإمام يخطف الأنظار فى مسلسل «لعبة نيوتن»

يوسف حسين الإمام
يوسف حسين الإمام

لفت الفنان الشاب يوسف حسين الإمام الأنظار خلال ظهوره الاول في مسلسل لعبة نيوتن بدور  "عمر " في أولى تجاربه التمثيلية.

وظهر يوسف حسين الإمام في مشهد مع سيد رجب "بدر"  داخل منزله، وانتشرت صور ليوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه سيكون امتداد لتاريخ والده الفنان الراحل حسين الإمام.


وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وأبدى عدد من نجوم ونجمات الفن والإعلاميين إعجابهم بمسلسل "لعبة نيوتن" من خلال عدد من التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأيضا "فيسبوك". 

وكتبت إسعاد يونس عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "منى زكي شغالة مربع لوحدها خالص"، وغرد آسر ياسين عبر "تويتر" قائلا: "برافو مسلسل لعبة نيوتن تحية خاصة لكل صناعه".

 والفنانة الكبيرة سميرة أحمد التي كشفت عن أن مسلسل "لعبة نيوتن" زحظى على إعجابها بشكل كبير، والإعلامي عمرو أديب الذي كتب: "أنا عارف إنه بدري بس لازم أشيد بمنى زكي وتايسون في لعبة نيوتن بجد عمل محترم جداً شكرا على التميز والاحتراف والاهتمام".

 وأيضا الإعلامية إيمان الحصري التي أعربت عن إعجابها بمسلسل لعبة نيوتن بقولها: "منى زكي في لعبة نيوتن حاجة مفتخرة وحقيقية وبسيطة وحلوة وممثلة شاطرة أوي بحق وحقيق (أورجانيك يعني)".

وعلى صعيد آخر، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأداء منى زكي الذي وصفوه بالمبهر وآخرون وصفوا منى زكي بالممثلة المحترفة.

ممثل حصر وزير طفلة عمل كتاب انجاب حلو الولايات المتحدة الامريكية صبر مواقع التواصل الاجتماعي عائشة بن أحمد سيد رجب محمد ممدوح

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