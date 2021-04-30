محافظ سوهاج: وصول تانك أكسجين سعة 20 ألف لتر لمستشفى الصدر

محافظ سوهاج : وصول تانك أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر، كاحتياطي استراتيجي في حالة الطوارئ

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وصول سيارة تانك أكسجين سائل سعة 20 ألف لتر، كاحتياطي إستراتيجي، وتمركزها داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل، وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط، وتأمين توافر احتياطي من الأكسجين بكميات كافية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

ووجه "الفقي" بتجهيز مكان مناسب داخل المستشفى لتمركز السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لتأمين السيارة طوال فترة تمركزها داخل المستشفى.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إمدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أي معوقات، لافتة إلى أن التانك الجديد الذي وصل إلى المحافظة تم تمركزه بمستشفى صدر سوهاج بشندويل كاحتياطي استراتيجي لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة الطوارئ فقط، موجهة الشكر لمحافظ الإقليم على التنسيق الدائم والمستمر مع وزيرة الصحة لتلبية احتياجات المحافظة خلال التعامل مع جائحة كورونا.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بإعدام 143 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق وتشميع 2 مقهى مخالف، ومصادرة 10 شيش، وتحرير 34 محضر إشغال ونظافة عامة في حملة مكبرة بشوارع المدينة.

وشنت عدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتطهير "المركز التكنولوجي، ومبني المطافئ، ومرسي العبارات، وشارع النيل، والشباب، وشارع المركز، وعبدالمنعم رياض، ومحيط مجلس المدينة، ومبني النيابة العامة بالمراغة، وماكينات الصراف الآلي".