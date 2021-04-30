الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول ظهور لـ حورية فرغلى بعد إجراء جراحة فى وجهها بأمريكا (صور)

حوريه فرغلي
حوريه فرغلي

أجرت الفنانة حورية فرغلي آخر عملية جراحية لها من أجل عودة شكل وجهها لحالته الطبيعية ، وذلك بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية على أيدي أبرز الجراحين هناك. 

وظهرت حورية فرغلي وهي بملامح طيبة وجيدة للغاية وطلت بشكل مختلف عما كانت تعاني منه في السابق، ليدل على أن العملية نجحت بشكل كبير وعادت لحالتها الطبيعية التي عانت منها لسنوات عديدة وأبعدتها عن الجمهور. 

وكانت قد كشفت الفنانة حورية فرغلى عن خضوعها لعملية جراحية لـ«ترميم» الوجه في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الجاري، بعدما سقطت من فوق حصان منذ سنوات، ما تسبب فى تهشم وجهها وفقدانها حاستي الشم والتذوق، ومعاناتها من صعوبة في التنفس، الأمر الذي جعلها تخضع لـ١٠ عمليات جراحية، لكن بسبب خطأ طبي تفاقمت الأزمة، وتطلبت حالتها الصحية السفر إلى الولايات المتحدة للخضوع لهذه الجراحة الدقيقة والصعبة.

وقالت الفنانة، في تصريحات سابقه لـ«الدستور»، إنها لم تهتم بمن «تنمروا» عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرت بسعادة بالغة حينما رأت الكثير من الناس يدعون لها بالشفاء، مشيرة إلى أن زملاءها في الوسط الفني لم يساندوها في أزمتها الأخيرة.

وحاول عدد كبير من محبي وأصدقاء حورية فرغلي الاطمئنان على صحتها، خاصة بعد أن أعلنت على أنها سوف تجري عملية أخرى؛ إلا أنه لم يتم التواصل معها نهائيا بعد إجراء العملية وكان التواصل قبل العملية ساعات قليلة والتي جاءت فيها متفائلة حسبما كشفت بعض المصادر.

 وكانت قد خرجت عدد من الشائعات الخاصة بوفاة الفنانة حورية فرغلي والتي نفتها تماما في تصريحات صحفية، مؤكدة أنها تتمنى من الجميع الدعاء لها خاصة أن أسرتها تعيش في الكويت بقلق شديد عليها. 

وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، في الأول من مارس الجاري، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح حيث كانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعي، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحتها.

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي
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أول ظهور لـ حورية فرغلى بعد إجراء جراحة فى وجهها بأمريكا (صور)

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