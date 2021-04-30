«وصايا زكريا» و«البحث عن باكو».. روايتان جديدتان للروائى أيمن عادل

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع روايتين للكاتب الروائي أيمن عادل هما: و"صايا زكريا"، و"البحث عن باكو".

وقال الروائي أيمن عادل، إن رواية "وصايا زكريا" هي من أدب الخيال العلمي، وأحداثها في أواخر القرن التاسع عشر وتمتد حتى وقتنا الحالي في إطار من الإثارة والتشويق عبر أجيال تتناقل السطوة والقوة والثروة من الجد إلى الحفيد، حيث يجد مراد نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد أن توفى والده الدكتور زكريا العالم الفذ الذي طور إكسير الحياة، مخلفا تركة ثقيلة أصبح لزاما عليه أن يحملها بمفرده، ليكمل مشوار الأب وينفذ وصاياه، كي ينجو من شراك "الزائر الغامض الذي يحاول العبث معه والاستيلاء على ثروة العائلة وتدميرها.

وأضاف "عادل"، في تصريحات له، أن الرواية الثانية "البحث عن باكو" هي رواية خيالية تدور حول حلم باكو الطامح فى تحويل جزيرته المهمشة الموجودة في موقع متوسط ما بين ممالك الشرق والغرب إلى أكبر مركز تجاري في العالم عن طريق فنار يجلب سفن التجار، لكن الرياح لا تجري بما تشتهي إرادته، فيجلب فناره سفن القراصنة الذين يغيرون حياته وحياة شقيقه شاد وحبيبته كاتي وحياة أهل جزيرته إلى الأبد، ليبدأ صراع بين ممالك الشرق الغارقة في المؤامرات وممالك الغرب التي تغلي على صفيح ساخن ويستمر ويمتد ليحرق الأخضر واليابس.

وتابع: "تأتي الروايتان "وصايا زكريا، والبحث عن باكو" في إطار سلسلة جديدة تقدمها دار بتانة للشباب، على غرار سلاسل الشركة المصرية الحديثة للنشر والتوزيع والتي استطاعت في فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي أن تحقق نجاحا مذهلا فاق كل التوقعات، وتغرس في جيل جديد نشأ على أدب وفكر د/ نبيل فاروق و د/ أحمد خالد توفيق وغيرهما في عدة سلاسل إمتازت بعنصري الإثارة والتشويق صاغت فكر جيل كامل وخلقت حالة من الشغف بالقراءة والإطلاع في كافة المجالات وهو الجيل الذي يحتل الآن صدارة المشهد الثقافي الآن من كتاب ونقاد وصحفيين".

يذكر ان أيمن عادل روائي وكاتب سيناريو تخرج في كلية الآثار جامعة القاهرة وعمل في مجال الإعلام وترأس تحرير عدد من البرامج في التلفزيون المصري والقنوات الخاصة كقناة النهار وقناة دريم ، عرض له مسلسل درامي بعنوان نوسة وبسبوسة في العام 2009 وعرض على قناة الحياة، وصدرت له رواية أمطار الربيع في العام 2017.