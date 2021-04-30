8 فوائد للخوخ.. صيدلية كاملة فى منزلك

يعتبر الخوخ من الفواكة الصيفية، التي تحمل الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

يمكن إستغلال الخوخ في تحسين حالتك الصحية وتعزيز مناعة الجسم، ففي السطور المقبلة قدّم الاطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، الفوائد المذهلة للخوخ لجسم الإنسان.

تنظيم حركة الأمعاء:

يساعد الخوخ بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء، فهو من المصادر الممتازة للألياف الغذائية، علاوة على ذلك، قدرته على الحفاظ على الجهاز الهضمي.

تحسين الهضم:

يساهم الخوخ فى تحسين عملية الهضم بشكل كبير، من خلال تعزيز إنتاج العصائر والإنزيمات المعدية، التى تقضي على عسر الهضم.

تعزيز نظام المناعة:

معظم الفواكة هي مصادر استثنائية لفيتامين سي، والخوخ يساعد في تقليل خطر الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي حيث أن فيتامين C الموجود بكثرة في الخوخ يقوي المناعة.

تحسين صحة الجلد ومظهره:

فيتامين سي ضروري أيضًا لبشرتك للحفاظ على صحتها وجمالها، حيث تعتبر العناصر الغذائية المذكورة الموجودة في الخوخ بكميات رائعة ضرورية لشفاء الجلد، كما أن له دور في إنتاج الكولاجين، فإن فيتامين C مهم أيضًا للحفاظ على بشرة جذابة وشابة.

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

أوضح الأطباء، أن هناك عدة أسباب تجعل من تناول الخوخ بشكل منتظم، حيث يزود جسمك بفيتامين K، وهو أمر مهم لمنع الجلطات الدموية التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يحتوى الخوخ على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي يساعد في الحفاظ على أمراض القلب والأوعية الدموية في مكانه.

تقوية العظام:

فيتامين K الموجود في الخوخ ليس ضروريًا فقط لدرء جلطات الدم، ولكن أيضًا في الوقاية من هشاشة العظام، كما يساعد في بقاء الكالسيوم في العظام.

تحسين صحة العين والبصر:

يعد لون الخوخ علامة واضحة على أنها مصادر ممتازة لفيتامين أ، حيث يساعد "فيتامين أ" أيضًا على منع مشاكل العين، والتي يمكن أن يؤدي الكثير منها إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه مبكرًا أو بشكل فعال.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

قد يساعد استهلاك الخوخ على أساس منتظم في تقليل الإصابة بالسرطان، كما يقول الخبراء أن الخوخ يمتلك الكثير من المركبات والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة لديها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في منع تكون الخلايا السرطانية.