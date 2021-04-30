فرقة التمكين الثقافى لـ«ذوى الهمم» تحيى ليلة رمضانية بكفر الشيخ

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، إحياء فرقة التمكين الثقافي لذوي الهمم التابعة لقصر ثقافة كفر الشيخ في ليلة رمضانية ضمن البرنامج الرمضاني للفرق المتعددة التابعة لقصر ثقافة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عدد من أهالي المحافظة والمترددين على الحديقة ومشرف الفريق محمود العافي، ومدير الفريق حامد بدير، ومدير الإدارة الثقافية إبراهيم العشري، وقائد ومدرب الفريق طاهر حسن.

وقدمت الفرقة عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية والدينية والرمضانية، وعدد من الأغاني المعبرة عن ذوي الهمم وقدراتهم المتعددة، جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

وكانت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، أعلنت انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية برعاية وحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعدد من وكلاء الوزارات، والتنفيذيين والشعبيين، واستهل الحفل بالسلام الجمهوري، وقدمت فرقة الموسيقى العربية عدد من الأغاني الدينية والوطنية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الثقافة، بتنظيم ليالي رمضان الثقافية بالقرى والمدن والحدائق العامة ومنها الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة وأمام حديقة صنعاء بمشاركة فرق الآلات الشعبية والفنون الشعبية والتمثيل الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والموسيقى العربية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الثالثة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.