التخطيط: إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن توطين التصنيع المحلي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية الاهتمام بتوطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد شهدا توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديديه (نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وقال وزير النقل إن التعاقد بين هيونداي وسيماف يهدف لتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو يشمل التصنيع المحلي بنسبة 25 % لعدد 10 قطارات منها، وهو ما نحرص على تنفيذه، بالإضافة إلى الحرص على استمرار التعامل المثمر في مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية (خط نجع حمادي / الأقصر) وتحديث نظم الإشارات بـ(خط الاقصر/ أسوان)، ومن الممكن أن يشكل تعاونًا مثمرًا آخر بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي كما سيتم التعاون مع الجانب الكوري في توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية في مصر.



من جانبها قالت وزيرة التخطيط، إن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبرى تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنموية وتحدث قيمة مضافة، ومن خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلى أفريقيا، لافتة إلى أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع وما تم تحقيقه من إنجازات في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي فهي مهيئة بكل ما فيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات، ونقل هذا النوع من المشروعات إلى الدول الأفريقية.