حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنى سويف (صور)

أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف على حملة موسعة على الكافيهات والمقاهي والمحلات التجارية شملت دائري بني هارون والأزهري بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور مسؤولي شرطة المرافق ونواب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، ومسؤولي النظافة والبيئة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمقاهي ومصادرة 140 شيشة وطاولات وكراسي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، فضلًا عن تحقيق الانضباط بالشارع السويفي ومنع كل صور العشوائيات التي تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية وما يترتب عليها من إعاقة حركة السير من المشاه والسيارات.

وفى سياق آخر تابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة إلى أن الموجة الـ17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضي وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

حملة رفع الإشغالات ببنى سويف

حملة رفع الإشغالات ببنى سويف