الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تجار الفسيخ والرنجة: حرصنا على عمل فسيخ أقل ملوحة تزامنًا مع رمضان

فسيخ
فسيخ

شهدت محال بيع الفسيخ والرنجة ببعض المناطق في محافظة القاهرة حالة من الركود في حركة البيع الشراء والسبب الرئيسي هو أن شم النسيم هذا العام يأتي في شهر رمضان.

واستعدت بعض محال بيع الفسيخ والرنجة على أمل البيع، مع اقتراب أعياد شم النسيم، وحرص التجار على عرض كميات من الأسماك المملحة استعدادا للاحتفال بالعيد‏ على الرغم من أنه يأتي هذا العام في رمضان.

وقال إبراهيم الفسخاني، أحد تجار الفسيخ بمنطقة فيصل، إنه لأول مرة منذ سنوات يوجد ركود في حركة البيع والشراء على الفسيخ والرنجة في قدوم شم النسيم، وأن السبب هو تزامنه مع شهر رمضان، ولكن على أمل أن يبيع قبل شم النسيم بيوم لاحتفال الأقباط.

وأضاف أنه صنع عدد قليل مقارنة بالأعوام الماضية في البراميل الخشبية لأنها الأفضل لصناعة الأسماك المملحة، ولأنها لا تحتوي على مواد بلاستيكية تتفاعل مع الملح الموجود بالفسيخ، مع أخذ كافة الإجراءات والإرشادات للوقاية من الأمراض.

وأكد أنه بدأ من حوالي خمسة عشر يوما صنع الفسيخ حتى يصبح جاهزا على شم النسيم ويصبح ملوحة أقل لو أراد أحد أكله في رمضان لا يشعر بالعطش، كما أن الرنجة الدلعة يفضل البعض أكلها في رمضان لأنها أقل ملوحة ولا تشعر بالعطش مثل الفسيخ قائلًا: "ساعات ناس كانت بتيجي تاخد منى رنجة وهي صائمة تفطر بيها والبطن بقي لما تطلب".

وتابع "عم خليل"، أحد التجار، أن "حالة الإقبال متوسطة ولكن أغلب الزبائن هما إخواتنا الأقباط يحرص بعض الأهالي على شراء الفسيخ ليوم العيد الصبح، كلها كام يوم والعيد هيجي والناس بتحب تاكل فسيخ أول يوم العيد وفي ناس بتحب تيجي تاخد قبل العيد بوقت وتعيينه في الفريزر قبل الزحمة، إن شاء الله مش هنخسر وبالعكس موسمين ورا بعض وغير أن إخواتنا الأقباط بيشتروا والدنيا ماشية".

وأشار إلى أن سعر كيلو الفسيخ الكبيرة 150جنيهًا، والفسيخ المتوسط 120 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الرنجة الدلعة 45  جنيهًا، والرنجة المملحة 50 جنيها وسعر كيلو البطارخ 250 جنيها لـ350 جنيها، حسب نوعها.

فسيخ
فسيخ

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رمضان فسيخ رنجة شم النسيم شراء

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