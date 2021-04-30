ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها فى حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.

كانت البداية بناء على تحريات سابقة تمكن من خلالها النقيب أحمد أبوبكر معاون مباحث قسم حلوان والقوة المرافقة له من ضبط “أسامة. أ.ز” 35 سنة عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي كفر العلو حلوان وبحوزته 120 جرام من نبات عشبي أخضر اللون جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن سكين ومبلغ مالي 55 جنية.

وبمواجهته بما تم ضبطه به اعترف بالحيازة لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة سكنه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5932 لسنة 2021 جنح حلوان.

ضبط متهم اخر بترويج المواد المخدرة

كما تم ضبط المدعو “محمد. ع.ع " عاطل ٤٥ سنة ومقيم العزبة القبلية حلوان ومحل إقامة آخر عرب البراوي الأرض الزراعية شارع التوتة بملكة حلوان، وبحوزته 120 جرام من نبات عشبي أخضر اللون جاف يشبة نبات البانجو المخدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بالحيازة لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار وذلك أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة بحلوان برئاسة المستشار شادي المهدي رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.