الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول ظهور لخالد سليم زوج يسرا فى مسلسل «حرب أهلية»

يسرا
يسرا

تشهد  الحلقة ١٧ من مسلسل "حرب أهلية" مفاجأة في سياق الأحداث حيث يظهر مع تطور الأحداث المهندس خالد سليم زوج الفنانه يسرا، خلال حلقة الليلة من المسلسل.
 

ويعد ذلك هو الظهور الاول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية ، رغم انتمائه لأسرة شهيرة للغاية فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة السابق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، ومايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين". 

يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبدالعزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد"، والذي شارك في بطولته حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، وهدى الأتربي، ورمزي العدل.

يُعد مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا من أهم أعمال مسلسلات رمضان 2021 ويعرض عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا.

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