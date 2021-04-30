مصادرة ٥٥ شيشة وتحرير 6 محاضر فى حملة بكفر الدوار

خلال حملة مصادرة ٥٥ شيشة وتحرير 6 محاضر متنوعه بكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المسئولين بتكثيف الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والحد من إنتشاره، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها للمرور على الكافتيريات والمقاهي بنطاق المدينة، لمنع "الشيشة" باعتبارها أحد وسائل نقل الفيروس.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف من المهندسة يسرا الحفناوي نائب رئيس المدينة، ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن مصادرة ٥٥ شيشة، بالكافتيريات والمقاهي، وتحرير ٦ محاضر متنوعة، بمناطق "مدخل المدينة، شارع أحمد عرابي، المهاجرين، الميزانة، شارع المحكمة، الحدائق، التمليك، وأسفل كوبري الزراعي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، نظرًا لعملهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشهدت مدينة كفر الدوار حملة على معامل ومصانع منتجات الألبان بقرية زُهرة، لمتابعة مصانع المواد الغذائية وصلاحية المنتجات المعروضة، وكذلك تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورنا المستجد"، وبتكليفات من اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، قامت الوحدة القروية بزُهرة بالمرور على مصانع ومعامل منتجات الألبان بنطاق القرية.

وقامت الوحدة القروية برئاسة الأستاذ شاكر فاروق شرمانة، بالمرور على معامل ومصانع منتجات الألبان بنطاق القرية، والتأكد من جودة المنتجات وكذلك الإشتراطات البيئية اللازمة.

كما تابعت الوحدة الإجراءات الوقائية المتخذة بالمصانع، ومدى توافر الإشتراطات الخاصة بحماية العاملين بها من إرتداء كمامات وقفازات، بجانب القيام بأعمال التطهير والتعقيم المستمر وتباعد المسافات بين العاملين، للحفاظ على سلامتهم ولتجنب نقل العدوى.

ووجة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات على المحلات التجارية والتأكد من إتخاذ الإجراءات والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء من أجل فى ظل انتشار فيروس كورونا.