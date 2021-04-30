الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

سنوات ما قبل الانهيار.. أبطال وخونة من صفحات الأخبار لشاشة التليفزيون

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

فى إطار «معركة الوعى»، التى تشنها الدراما المصرية الرمضانية فى الموسم الحالى ٢٠٢١، لتوضيح ملابسات الأحداث التى مرت بها مصر على مدار العقد الماضى، نجحت مسلسلات «القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة» و«الاختيار ٢» فى لفت انتباه المشاهدين بقدرتها على رصد التطور فى بنية التنظيمات الإرهابية وأفكارها، عبر تناول وقائع حقيقية من ملفات الأجهزة الأمنية.

وفى حلقاتها المختلفة، تناولت المسلسلات الثلاثة، من إنتاج الشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، ظاهرة الإرهاب فى سياقها الاجتماعى والسياسى والتاريخى، وتطور أجيال الجماعات الإرهابية من شكلها الراديكالى فى سبعينيات القرن الماضى، إلى الخلايا العنقودية المسلحة وهجمات الذئاب المنفردة، التى شهدها العالم فى السنوات الماضية.

 

 

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