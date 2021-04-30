الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 17.. دينا الشربينى تواجه وريث عائلة السيوفى فى «قصر النيل»

دينا الشربيني من
دينا الشربيني من مسلسل قصر النيل

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "قصر النيل"، تستمر توابع كشف كاميليا (دينا الشربيني) عن قدرة نبيل السيوفي (نبيل عيسى) على الإنجاب الأمر الذي جعله يفكر في إمكانية أن يكون والد الطفل الذي تحاول شهيرة نسبه إلى حسين السيوفي (محمد حاتم)، وفي هذه الفترة الزمنية التي تدور بها أحداث المسلسل لا يمكن لـنبيل أن يعرف من خلال التحاليل من هو الأب الحقيقي للطفل.

كما ذهب نبيل إلى المستشفى التي ترقد بها شهيرة، وعاد إلى القصر وبرفقته طفل، وقدمه للجميع قائًلا: "أعرفكم على منصور.. ابني"، الأمر الذي قلب خطة كاميليا رأسًا على عقب، وجعل عايدة (ريهام عبد الغفور) في ورطة أمام الجميع، وأصبح الكل يريد التخلص من الوريث الشرعي لثروة منصور السيوفي (صبري فواز).

واستكملت كاميليا خطتها للإيقاع بعائلة السيوفي، فسلّمت صور نبيل السريّة إلى حسين، وطلبت منه استخدامها عندما يأتي الوقت المناسب، كما حذّرت فوزي (أحمد خالد صالح) من مكائد عايدة، كي تبدأ بتدمير العائلة واحد تلو الآخر.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

دينا الشربيني احمد مجدي صبري فواز مسلسل قصر النيل

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