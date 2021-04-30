«النمر» 17: محمد إمام يسرق شحنة ماكينات بمساعدة هنا الزاهد

شهدت الحلقة 17 من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته محمد إمام العديد من المفاجآت حول شخصية محمد إمام الحقيقية.

قررت هنا الزاهد أن تقوم بمساعدة محمد إمام (النمر) في خطته لسرقة شحنة الماكينات الخاصة بوالدها “الشيمي” الذي يجسده الفنان محمد رياض وكل من “عنتر الحلق” الفنان بيومي فؤاد و"شمس" الفنانة نرمين الفقي، وذلك بعد اكتشافها أن والدتها على قيد الحياة وكان والدها يخفي هذا الأمر عليها.

واستطاع محمد إمام بالتعاون مع كل من الفنان أحمد عبد الله محمود الذي يجسد دور “حكمدار الصاغة” والفنان محمود حافظ أن يسرق شحنة الماكينات بعد أن قامت “ملك” الفنانة هنا الزاهد بإخباره بخط سير الشحنة وجميع التفاصيل الخاصة بها.

وأثناء سرقة محمد إمام الشحنة أصيب “حسن الحلق” الذي يجسده الفنان خالد أنور بعد أن قام بدفعه من أعلى العربة التي تنقل الماكينات.

وانتهت الحلقة بمشهد مفاجأة وهو أن محمد إمام يفعل كل هذة الأمور بمساعدة الفنان حجاج عبد العظيم الذي يعد الذراع الأيمن لـ"الشيمي" الذي يجسده الفنان محمد رياض وتبين أنه خاله.