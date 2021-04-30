الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة مرورية بشوارع حلوان لضبط الخارجين عن القانون

حملات مرورية
حملات مرورية

شن رجال مرور حلوان حملات مرورية بكافة شوارع الدائرة لضبط الخارجين عن القانون، حيث كشف مصدر أمني أن الحملات المرورية تتضمن الكشف على تراخيص السيارات وضبط السائقين المخالفين للقواعد المرورية والسير عكس الاتجاه والتفتيش على تراخيص المركبات والدراجات النارية. 

جهود الحملات

وأوضح أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الدراجات النارية "توكتوك دون لوحات معدنية، وسائقين يزاولون المهنة دون رخصة قيادة"، مشيرا إلى أن تلك الحملات جاءت للحد من الجرائم التي يفتعلها الخارجين عن القانون واسترجاع المظهر الحضاري للدائرة.

كما وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، رجال المرور بالاستماع لشكاوى المواطنين وشن حملات مرورية في مختلف الدوائر للحد من التكدث وضبط الخارجين عن القانون من سائقي المركبات والباعة الجائلين الذين يعيقون حركة السير أمام المواطنين والحد من البلطجة والأعمال الإجرامية.

كما كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة أن العاصمة تشهد حالة من الاستنفار الأمني وانتشار رجال الداخلية لتأمين جميع الكنائس قبيل احتفال الأقباط بأعيادهم خلال الأسبوع الجاري. 

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، وجه الضباط المشاركين في عملية تأمين الكنائس باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في محيط الكنائس. 

وأشار إلى انتشار عناصر الشرطة النسائية لتفتيش السيدات ومشاركة رجال الحماية المدنية في عملية التأمين للكشف على المفرقعات ورجال الأمن العام لضبط العناصر الجنائية والخارجين عن القانون، مؤكدًا استمرار الخدمات خلال هذا الأسبوع أمام جميع الكنائس تزامنًا مع زيارة المواطنين إلى دور العبادة.

ويحتفل المسيحيون حول العالم بداية من هذا الأسبوع بأحد الزعف، وهو الأسبوع السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح في ظل تفشي فيروس كورونا الذي سيمنع الأسر من قضاء الطقوس المعروفة كالصلاة بالكنائس أو الخروج للشوارع والمتنزهات.

حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية
حملات مرورية حلوان

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