مشروع تطوير مدينة إسنا ساعد على خلق فرص عمل لأبناء المنطقة (فيديو)

احد المستفيدين من تطوير مدينة إسنا

نشر الموقع الرسمي لوزارة التعاون الدولي عبر "تويتر" فيديو يرصد قصة نجاح احد النماذج لرجل يدعى الحاج عادل الأنصاري، صاحب أقدم متجر بمدينة إسنا.

قال الحاج عادي الأنصاري، إن الوضع بمركز اسينا قبل التطوير سيئ جدًا فكان هناك خطورة في المباني و الأسقف، بالإضافة إلى تدهور أعمال الكهرباء والبنية التحتية، مؤكدًا أنه كان يعتزم غلق المتجر الخاص به نظرًا لتدهور الحالة الاجتماعية و الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف الأنصاري خلال الفيديو، أنه شاهد تطويرا كبيرا وملموسا على أرض الواقع في مشروع تطوير مدينة إسنا التاريخية، مؤكدًا أن لها مستقبلا باهرا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ان المشروع ساعد على توفير فرص عمل مناسبة وملاءمة لأبناء المنطقة، وتابع ان "أبناء المنطقة كانوا بدون عمل، فهناك من تعلم مهنة "المحارة"، و هناك من تعلم أعمال الكهرباء وبمرتبات جيدة تفتح لهم بيوت".



الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدولية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ومؤسسة تكوين المتكاملة لتنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال على المستوى المحلي، لإحياء وتطوير إسنا التاريخية مرة ثانية.

يعد هذا التعاون هو المرة الثانية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث قامت الوكالة بتمويل مركز إسنا جنوب الأقصر للمرة الأولى العام الماضي، فهو أول مركز تعبئة مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويساهم المركز في زيادة إنتاجية المزارعين، بالإضافة إلى توفير المئات من فرص العمل، وخلال العام الجاري بلغ حجم التصدير للموسم الشتوي من المركز 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، و60 طن مانجو.

و الهدف من تطوير إسنا للمرة الثانية هو الحفاظ على الأصول التراثية و المباني التاريخية ومنها معبد اسنا، و١٠ ورش للنسيج، بجانب تطوير معصرة الزيوت التي لها أكثر من ٥٥٠ سنة.