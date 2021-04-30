مع بداية شهر مواليد برج الثور.. تعرف على مميزاتهم وعيوبهم

لكل مولود من مواليد الأبراج الفلكية ما يميزه عن غيره، وقد بدأ شهر مواليد برج الثور الذين يتميزون بالكثير عن غيرهم من مواليد الأبراج الفلكية الأخرى.



تُقدم إلى جريدة الدستور اليوم قارئة التاروت وعالمة الفلك مروة نصر عن مميزات الرجل مولود برج الثور.

مواليد برج الثور يحاولون دائما تجربة كل ما هو جديد ويثابرون حتى يحققوا النجاح ونادر ما يصيبهم الإحباط أو اليأس.



يتميزون بأنهم أشخاص دءوبة ويمتلكون قدر كبير من القوة والعزيمة، ولكنهم أشخاص عصبيين جدًا ولا يخشون إظهار عصبيتهم تلك في وجه الآخرين ويدخلون في أي تحدي يقابلهم مهما كان حجمه لأنهم دائمًا واثقين من نجاحهم في أي مناقشات.

يعتبرون أيضًا من الشخصيات العنيدة خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات وبشكل عام، فهم اشخاص صبوريين ومخلصين لعملهم ولا يمانعو من بذل جهد زائد في العمل ويجنون المكافآت بعد ذلك يقدرون الراحة والرفاهية ويعشقون الطعام.

ومواليد الرجال من برج الثور تجدهم يبادرون بفتح باب السيارة لشريكتهم، فتصرفاتهم لبقة ويتمتعون بالحنان ويميلون إلى الإستقرار ويحبون وضع توقعات مستمرة لحياتهم وعملهم وعلاقاتهم الشخصية.



- مميزات برج الثور:

- أشخاص واثقين من أنفسهم دائمًا لأنهم يمتلكون أغلب الصفات التي يمكن أن تؤهلهم للنجاح.

- رجال برج الثور مجتهدين في عملهم يحبون دائمًا العمل لساعات طويلة من أجل الوصول إلى ما يبحثون عنه من نجاح.

- يتميزون بأنهم أشخاص طيبين يقدمون دائمًا المساعدة للأشخاص الذين بحاجة لها.

- من أكثر الأشخاص المخلصين خاصة في العلاقات العاطفية لأنه لن يخون أو يخذل الشريك في أي وقت.

- اشخاص صبورين وهادئين لأقصى درجة لهذا لا يغضبون إلا في حالات نادرة.

- أشخاص طيبين القلب أى شخص يجد معهم الراحة والسعادة وهذه إحدى الصفات النادرة.

- عيوب برج الثور:

- أشخاص كسولة للغاية يفضلون دائمًا أن يقضون أغلب وقتهم يشاهدون التلفزيون.

- أشخاص عنيدة للغاية وليس من السهل إقناعهم بالرأي.

- أشخاص مادية من الدرجة الأولى يبحثون عن الحياة الفاخرة في كافة تفاصيل حياتهم.

- أشخاص غيورين للغاية خاصة في العلاقات العاطفية.

- يهوون السيطرة والتحكم في الأمور سواء في العمل أو في العلاقات العاطفية.