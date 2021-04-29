حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز الـ400 ألف

تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا في البرازيل اليوم الخميس عتبة الـ 400 ألف شخص، حسب معطيات وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة اليوم بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، عن تسجيل 3001 حالة وفاة جديدة، و69389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وبدأ الكونجرس البرازيلي أمس الأربعاء، تحقيقا في تعامل حكومة الرئيس جايير بولسونارو مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت البرازيل حتى أمس أكثر من 14 مليون حالة إصابة، و391 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء.

ومن المحتمل أن يؤدي التحقيق إلى عزل بولسونارو الذي تحدث مرارا ضد عمليات الإغلاق وارتداء كمامات الوجه والتطعيم.

لكن الرئيس قال إنه "غير قلق" من التحقيق، على الرغم من الانتقادات الواسعة لتعامله مع انتشار الوباء وتراجع شعبيته.

ويواصل بولسونارو، معارضة أي إجراءات إغلاق للحد من تفشي المرض، رغم أن المستشفيات تشهد أعدادا كبيرة من المرضى، وفي بعض المدن قد يموت الناس بينما ينتظرون العلاج، كما يوشك النظام الصحي على الانهيار في العديد من المناطق.

ويقول بولسونارو إن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد سيكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه، وحاول رفع بعض القيود التي فرضتها السلطات المحلية عبر المحاكم.

وفي مارس الماضي حذّر معهد فيوكروز الصحي في البرازيل، من أن الأنظمة الصحية في معظم مدن البلاد الكبرى باتت على وشك الانهيار، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19.

ووفق المعهد، فإن أكثر من 80٪ من أسرة العناية المركزة مشغولة في عواصم 25 ولاية من أصل 27.

ويحذّر الخبراء من أن النوع شديد العدوى في البرازيل قد يكون له آثار غير مباشرة في المنطقة وخارجها.

وصرح عالم الأوبئة في فيوكروز، جيسم أوريلانا، لوكالة فرانس برس، أن "البرازيل تشكل تهديدا للبشرية".

كما حذر العلماء من أن السماح لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين لُقحوا بشكل جزئي بالاختلاط مع الأشخاص الذين لم يتلقوا أي لقاح بعد، في وقت يواصل كوفيد-19 تفشيه، قد يخلق "أرضية خصبة قوية" لنشوء سلالات جديدة مقاومة للقاح.

ويثير هذا الأمر قلقا، خاصة في الأماكن التي يكون فيها معدل الإصابات مرتفعاً جداً ووتيرة تطعيم الناس باللقاح تجري بشكل بطيء.

ويقول الخبراء الذين يراقبون الطفرات الجديدة، إن البرازيل، حيث تنتشر سلالة قوية من الفيروس تسمى "بي1"، قد تتحول إلى "بؤرة ساخنة" لسلالات أخرى جديدة من فيروس كورونا.

وقد شُخص بالفعل وجود سلالة "بي1" في أكثر من 25 دولة أخرى.