محافظ كفر الشيخ: وفرة كبيرة فى السلع الغذائية بالأسواق

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والمعارض، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية، موجها رؤساء المدن ووكيل وزارة التموين بمتابعة الأسواق ومعارض "أهلا رمضان".

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمشاركات المجتمعية بمدن وقرى المحافظة، والتي تقدم الوجبات المغلفة والمطهية ومعبأة بكراتين للصائمين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، مؤكداً أن مشاركة أبناء المحافظة على اختلاف أعمارهم أمر يستحق التقدير والإشادة، إضافة للجمعيات الأهلية التي تساهم في فعل الخير في الشهر الفضيل والتخفيف عن كاهل تلك الأسر.

وفي وقت سابق، فقد أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل القافلة الغذائية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد خيري، مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر، ومحمد مطاوع، المنسق بالصندوق.



وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة الغذائية ضمن مبادرة "أبواب الخير" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، تتكون من 4 حاويات محملة بـ6 آلاف و 100 كرتونة مواد غذائية جافة، وتتضمن الكرتونة "4 كيلو أرز، و1.5 ك مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول، و2 كيلو سكر، وعبوة سمنة، وعبوة شاي، وكيلو بلح"، بالإضافة إلى 6 آلاف و100 دجاجة تزن 8 أطنان، لافتًا إلى أنه سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، تقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، خلال شهر رمضان الكريم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه القافلة تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمساهمات صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



كما أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الكراتين سيتم توزيعها بـ30 قرية بأغلب مراكز بالمحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية في القرى، وسيتم توصيل الكراتين إلى منازل الأسر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظة.