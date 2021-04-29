«التخطيط»: كن سفيرًا مبادرة قومية على مستوى 26 محافظة

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة كن سفيرًا هي مبادرة قومية تم تدشينها على مستوى 26 محافظات و25 جامعة تستهدف تدريب ألف شاب وشابة فى الفئة العمرية بين 15-35 سنة وتلقينا 7 آلاف طلب منذ فتح باب التقديم وبعد تدقيق البيانات، بدأنا حاليًا فى تدريب دفعة أولى قوامها 400 شاب وشابة من خلال عدة مراحل، الأولى تشمل 12 كورسا تدريبيا ثم المرحلة الثانية بعدد 25 كورس تدريبى عبارة عن محاضرات متخصصة فى مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل خبراء ومتخصصين مصريين ودوليين، ثم المرحلة الثالثة وهى تدريب الشباب ليكونوا مدربين معتمدين من الوزارة، ليتولى كل فرد منهم تدريب 200 شخص من أقرانهم سنويًا.

وأضافت شريفة أن هناك اتجاها حاليًا، لتعميق المبادرة بحيث لا تقتصر فقط على التدريب والجانب المعرفى وإنما تمتد أيضًا إلى تدشين مشروعات تخدم الاقتصاد القومى وتتيح فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التصديرية للبلاد، من خلال إتاحة دعم فنى ومالى لأصحاب الشركات الناشئة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واتحاد الصناعات المصرية وحاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة.



وأشارت إلى إطلاق مبادرة تأهيل القيادات النسائية الإفريقية بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية إبان تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بهدف الاهتمام بقضية تمكين المرأة تماشيًا من رؤية مصر 2030 ورؤية القارة الإفريقية 2063، وحاليًا انتهينا من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى 100 سيدة من 35 دولة ، ثم 112 سيدة من 39 دولة إفريقية، ونحن بصدد إطلاق مرحلة جديدة وتتراوح مدة البرنامج الواحد ثلاثة أسابيع وتتم بشكل إلكترونى.