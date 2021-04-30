الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بكوبرى بنى عفان فى بنى سويف

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بكوبرى بنى عفان بقرية بنى عفان التابعة لدائرة مركز بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية وانتقلت سيارة الإسعاف إلى  محل الواقعة وتبين أن المصابين هم خميس عبد النبي محمود 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد أحمد 16 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعبدالله محمود سيد بني عفان 15 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرية بنى عفان التابعة لمركز بنى سويف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل نجت 3 سيدات من الغرق، أمس  إثر حادث سير وقع نتيجة إنقلاب «تروسيكل» بمياه مصرف زراعي بطريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» بدائرة مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارة تابعة لوحدة إسعاف إهناسيا، لموقع البلاغ، وبمعاونة الأهالي تم إنتشالهم من مياه المصرف، ونقلتهم المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لاجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللأزم.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب «تروسيكل» بمياه مصرف زراعي بطريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» بدائرة مركز إهناسيا، اثناء عودتهم من السوق الإسبوعي بمدينة إهناسيا لمحل إقامتهم، ونتج عنه إصابة 3 سيدات بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

بني سويف سيارة الإسعاف قرية بنى عفان حادث انقلاب دراجة بخارية

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