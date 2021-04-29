الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«النمر» الحلقة الـ17: زواج مؤمن نور من ولاء الشريف

مسلسل النمر
مسلسل النمر

عرضت فضائية الحياة، مساء الخميس، الحلقة السابعة عشر من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام.

وبدأت الحلقة الـ17 بمشهد للفنانة نرمين الفقي التي تظهر بشخصية “شمس” وهى تتحدث مع ابنها “علي” من خلال صورة له تبين خلاله مدى حبها له وسر خوفها المستمر عليه، فيما ذهب محمد رياض الذي يجسد شخصية “الشيمي” إلى “الحاوي” كي يطلب ابنته الفنانة ولاء الشريف للزواج من ابنه “خالد” الذي يجسد شخصيته الفنان مؤمن نور.

ووافقت ولاء الشريف على الزواج من مؤمن نور واتفقا على أن يقوما بعقد القران دون إقامة حفل زفاف، خاصة وأن ولاء كانت سبب فسخ خطوبة شقيقته هنا الزاهد بعد زواجها السري من خطيبها “حسن الحلق” الذي يجسده خالد أنور.

وأثناء عقد القران قامت ولاء الشريف بالتقاط صورة تذكارية مع مؤمن نور، وقامت بإرسالها إلى خالد أنور للمكايدة، خاصة بعد رفضه الزواج الرسمي منها وأجبرها على أن تقوم بإسقاط الجنين.

وطلب محمد إمام الذي يجسد شخصية (نوح النمر) من هنا الزاهد أن تقوم بإخباره عن مكان شحنة الماكينات الخاصة بوالدها و"عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد و"شمس" ولكنها رفضت مساعدته ووعدته بأنها لم تبلغ أحدا بأنه النمر الحقيقي وسيظل الأمر سرا بينهما.

وعلمت (ملك) هنا الزاهد بزواج شقيقها من ولاء الشريف وذهب على الفور لتواجه والدها “الشيمي” بأنها على علم بان والدتها ما زالت على قيد الحياة حيث كان يخفيها عنها وكان يقول لها بأنها توفيت.

أبطال مسلسل النمر مسلسل النمر النمر الحلقة 17 النحم محمد إمام مؤمن نور ولاء الشريف

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