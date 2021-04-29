«الإحصاء» يكشف خريطة مساجد وزوايا مصر: الشرقية والبحيرة تتصدران

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية تبلغ 146.7 ألف مسجد وزاوية، يتركز معظمها بمحافظة الشرقية بنسبة 11.5% بعدد 16.918 ألف مسجد وزاوية، يليها محافظة البحيرة بنسبة 9.5% بعدد 13.844 ألف مسجد وزاوية، ثم محافظة الجيزة بنسبة 6.6% بعدد 9.648 ألف مسجد وزاوية.



ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن إجمال عدد المساجد بجميع محافظات الجمهورية بلغ 111.203 ألف مسجد يقع العدد الأكبر منها بمحافظة البحيرة بنحو 12.438 ألف مسجد، محافظة الشرقية بعدد 12.043 ألف مسجد، محافظة سوهاج 8.101 ألف مسجد، محافظة أسيوط بعدد 7.248 ألف مسجد.



فيما بلغ عدد الزوايا على مستوى الجمهورية 35.532 ألف زاوية، يتركز العدد الأكبر منها بمحافظة الشرقية بنحو 4.875 ألف زاوية، يليها محافظة الجيزة بعدد 3.914 ألف زاوية، الاسكندرية 3.419 ألف زاوية، محافظة القاهرة 3.322 ألف زاوية، الدقهلية 2.961 ألف زاوية، القليوبية 2.737 ألف زاوية.



كانت وزارة الأوقاف كانت أصدرت تعليماتها إلى جميع المحافظين بتأكيد عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من الأوقاف والمحافظة معًا، مشددة على أن ذلك لا يتم إلا للضرورة القصوى.



كما شددت على جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم والإدارات بأن السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر إخلال جسيم بالمهام المكلفين بها يستوجب الإعفاء الفوري من العمل القيادي والإحالة للنيابة المختصة؛ حفاظا على ما تحقق من إنجازات في منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر.



كان وزير الأوقاف قرر في نوفمبر 2013 ضم المساجد إلى الأوقاف دون عمالة، وأن يكون تعيين العمال في المساجد من خلال مسابقة عامة خاصة بكل محافظة، لشغل الدرجات الشاغرة، وذلك كله تحت إشراف الوزارة.