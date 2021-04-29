مسئولة روسية: نتوقع زيادة إصابات كورونا بحلول الخريف

أعربت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم الخميس، عن توقعها بأنه مع حلول الخريف، ستحدث زيادة في جميع الإصابات الفيروسية، والاحتمال الأكبر بفيروس "كورونا".



وقالت بوبوفا، "بحلول الخريف، نتوقع بشكل معقول ديناميات معينة للنمو الموسمي لجميع التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، والاحتمال الأكبر لانتشار عدوى جديدة لفيروس كورونا".



وأشارت إلى أن العلماء في جميع أنحاء العالم يسألون أنفسهم كم مرة يجب أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مشددة على أنه الآن، من الضروري استكمال تحصين 60 بالمائة من السكان البالغين في البلاد.



وأعلنت الدائرة الإعلامية بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، أن الطفرات الجديدة في فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمطعمين ضده، حيث تتمتع السلالة الجديدة أيضًا بدرجة عالية من الضراوة، مثل السلالات، التي تم تحديدها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وتأتي الهند في المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات.. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل أكثر من 17.6 مليون إصابة بالفيروس في البلاد

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن معهد سمورودينتسيف العلمي لدراسة الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة تطور لقاحا آخر ضد فيروس كورونا.

ويتمتع المعهد بإمكانيات علمية عالية، وهناك مراكز علمية ومراكز بحثية وإنتاجية تشارك في التحليل. اليوم، يتم تطوير لقاح آخر ضد فيروس كورونا المستجد في مراكز هذا المعهد. ننتظر النتائج الأولية في المستقبل القريب.

وأكد مدير المعهد دميتري ليوزنوف بدوره أن تجارب اللقاح ستبدأ في الخريف.

وقال ليوزنوف: "من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في الخريف، في أحسن الأحوال في الشتاء - في الربيع المقبل سيكون الدواء متاحًا".