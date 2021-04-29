وزير خارجية الكويت يلتقي نظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية

التقى وزیر الخارجیة الكويتي، وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الیوم الخمیس، وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف، بمناسبة زیارته الرسمیة والوفد المرافق لدولة الكويت حیث بحث الجانبان مجمل العلاقات بین البلدین وسبل تعزیزھا بمختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجیة الكویتیة في بیانٍ أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن اللقاء استعرض التطورات الإقلیمیة والدولیة وسبل ترسیخ الأمن والاستقرار في المنطقة بما یحقق تطلعات الجمیع بالسلم والتقدم والازدھار.

وحضر اللقاء، نائب وزیر الخارجیة السفیر مجدي الظفیري، ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر علي السعید، ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون المراسم السفیر ضاري العجران، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

لقاء رئيس الوزراء الكويتي

وفي وقتٍ سابق، استقبل رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر السیف، مساء اليوم الخميس، وزیر خارجیة إيران، والوفد المرافق له بمناسبة زیارته الحالية للكويت.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جرى خلال اللقاء، بحث القضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك ووجھات النظر حولھا وسبل تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین، بحضور وزیر الخارجیة الكويتي ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزیر الخارجیة لشئون آسیا السفیر علي سلیمان السعید.

زيارة سابقة لسلطنة عمان

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الكويت، بعد مغادرته سلطنة عمان ظهر اليوم، في ختام زيارة رسمية أجراها إلى السلطنة واستغرقت يومين، التقى خلالها عددا من كبار المسئولين بالسلطنة، كما أجرى جلسة مباحثات سياسية بين البلدين.

وخلال زيارته السابقة إلى السلطنة، عقد وزير خارجية إيران مباحثات ثنائية مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دعمها في العديد من المجالات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، جرى خلال اللقاء تناول الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة خدمة لمصالح شعوبها وتعزيز التعاون الدولي.

وحضر المحادثات الثنائية بين الجانبين؛ وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، كما حضرها السفير علي نجفي سفير إيران المعتمد لدى السلطنة.

وكان في وداع وزير الخارجية الإيراني، لدى مغادرته مطار مسقط الدولي، نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والسفير علي نجفي، والسفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي، رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية وعدد من المسئولين بالوزارة.