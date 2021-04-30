الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الاختيار 2».. باحث: الجماعات الإرهابية مختلفة فكريا لكن هدفها واحد

الاختيار ٢
الاختيار ٢

سلطت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 2 الضوء على أفكار الجماعات الإرهابية المختلفة الأمر الذي يؤدى في بعض الأحيان إلى اقتتال بعضهم البعض، على الرغم من أنه يتفقون على هدف واحد وهو إسقاط الأنظمة السياسية وإقامة دولة خاصة بهم ولكن لكل منها طريقته الخاصة.

من جابنه، قال منير أديب باحث في شؤون الحركات الإسلامية إن التنظيمات المتطرفة لها هدف واحد تريد أن تصل إليه وهو إقامة دولة إسلامية، ولكن بالطبع أدواتهم مختلفة، مشيرا إلى أن تنظيم أجناد مصر يتفق مع داعش في إسقاط الدولة على الرغم من أنه أعلن رفض مبايعته بشكل صريح.

وأضاف أديب في تصريح لـ"الدستور" أن جماعة الإخوان تختلف عن تنظيم داعش، فالأخيرة ترى أنه لابد أن لا تدخل في عملية سياسية تصل بهم إلى إقامة الدولة من خلال انتخابات أو عملية سياسية
لكنهم يرون أن تقويض الدولة بالعنف حتى يقوم ببناء دولته بعد سقوط النظام السياسي.

 وتابع: “الإخوان لديها الهدف نفسه لكن الوسيلة مختلفة كل هذه التنظيمات فيها تباين فيما بينها ليست كل التنظيمات ولائها لبعض لكن وسط الاختلافات هناك هدف استراتيجي تتفق عليه هو إسقاط الأنظمة السياسية”، مضيفا: "أجناد مصر تنظيم مختلف عن داعش مثلا في تكفير العوام، “هو شايف إننا منكفرش العوام ولكن نكفر النظام السياسي بما يتيح لنا فرصة لقتال الدولة وبعدين نقيم الدولة الإسلامية، وأيضا مختلف في فكرة قتل الخصوم مش لازم ندبحهم لكن نقتلهم بالرصاص”.

اجناد مصر الاختيار ٢ عشماوي

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