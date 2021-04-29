«الأعلى للجامعات» يعلن أسماء المرشحين لرئاسة جامعة بنها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة بنها، بعد أن أغلق باب الترشح اليوم الخميس، حسب الجدول الزمني المعلن.

وتقدم لرئاسة جامعة بنها، 7 أساتذة، وجاءت القائمة المبدئية كالآتي:

1-الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، قائم بعمل رئيس جامعة بنها.

2- الدكتور تامر سمير محمود، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

3- الدكتور محمد فهمي شندي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب.

4- الدكتور جمال السيد عبدالعزيز، وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون التعليم والطلاب.

5- الدكتورة عبير فتح الله الرباط، عميد كلية الآدب.

6- الدكتور حمدي أحمد عبده، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين.

7- الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، قائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأغلقت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، باب الترشح، بعد أن تم فتح الباب للترشح السبت الماضي، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وكشفت اللجنة عن الـ8 جامعات وهي: (القاهرة – حلوان – بنها – بني سويف – سوهاج – قناة السويس – السويس – دمياط).

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة في الآتي: السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي".

وضمت الأوراق، بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات على أن يكون معتمدا ومختوما من الجامعة، بجانب خطة لتطوير الجامعة، ولابد أن تتضمن الأوراق المقدمة، شهادة الحصول علي الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم، يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وألا سيكون التقدم لاغيا.

واشترطت اللجنة، في الأوراق المطلوبة للتقدم، أن تتضمن شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب، أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات، وغير محال للمحاكم الجنائية، بجانب صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة حديثة وسيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية، على أن يتم تقدم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن ذلك يأتي بعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.