شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعازيه ومواساته إلى الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، أعلن وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك عبد الله الثانى، اليوم.

وفى بيان رسمى، أصدره الديوان الملكى الأردنى، جاء فيه: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الواقع فى 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادى".



ولد الفقيد الكبير، فى عمان يوم الثانى من أكتوبر عام 1940، وهو ثانى أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول، والملكة زين الشرف، طيب الله ثراهما.



وأنهى الأمير الراحل، دراسته الابتدائية والثانوية فى عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية فى بغداد عامى 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن لصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، فى كتيبة الحرس الملكى الخاص الأولى.



تقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا لجلالة الملك الحسين، كما تولى مهام نائب جلالة الملك أثناء سفر جلالة الملك الحسين خارج أرض الوطن.



ودعا شيخ الأزهر المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".