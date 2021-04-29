الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرارات قوية من «السكة الحديد» للقضاء على بائعي التذاكر في السوق السوداء

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان تفتيش داخل محطات السكة الحديد الرئيسية للتعامل الفوري مع من يقوم ببيع التذاكر في السوق السوداء وذلك للحد من تلك الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل خلال فترة العيد.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»، أن لجان التفتيش تتكون من لجنة من داخل مرفق السكة الحديد بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات ويتم المرور على كافة منافذ البيع للتأكد من تطبيق الشروط الخاصة ببيع التذاكر والتي تتمثل أهمهما في بيع ٤ تذاكر فقط لكل بطاقة وذلك حتى لا يقوم الأفراد بشراء التذاكر وبيعها خارج تلك المنافذ واستغلال المواطنين.

وكانت قد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية، علاوة على القطارات الحالية وإضافة عربات على بعض القطارات خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021  تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

وجاءت قرارات الهيئة كالآتي:

أولا: تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021  بعدد قطارين مكيف يوميا، وقطارين روسي يوميا خلال هذه الفترة وهي:

• قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

• قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

• قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

• قطار 2203 روسي  أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

 

ثانياً: تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجهة طلب جمهور الركاب بعدد 4 قطارات وهي كالتالي :

• قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية  الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط

• قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة  24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط

• قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط

• قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط

 

ثالثا: إضافة 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من10/5/2021 إلى21/5/2021 .

 

وبذلك يكون قد تم إضافة 30 قطارا مكيفا و24 قطارا روسيا و336 عربة علاوة بإجمالي 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجه القبلي المقررة.

 

رابعاً : قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعاليه قبل السفر بـ 24 ساعة. 

• يتم حجز  تذاكر القطارات المكيفة والروسي الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 26/4/2021. 

السكة الحديد ٣ قطارات العيد تفتيش سوق سوداء

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