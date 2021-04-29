«المصرية لتسويق الأسماك» تخفض أسعار منتجاتها الطازجة والمجمدة

أكدت رئيسة الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الشركة قامت بخفض أسعار منتجاتها من الأسماك الطازجة والمجمدة في فروعها التي تتجاوز الـ26 فرعا منتشرا في محافظات “الجيزة والقاهرة وأسوان” بحلول أعياد شم النسيم والربيع.. فضلا عن إقبال المستهلكين على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة بعد انتهاء الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنها تطرح 3 أنواع من البلطي تشمل طرح البلطي الأسواني نوعين منها الشبارة بسعر 22 جنيها وهي الأحجام المتوسطة والدباش بـ32 جنيها والنوع الثالث وهو البلطي الطازج بسعر يتراوح ما بين 29 جنيها و30جنيها.

وأضافت لـ"الدستور" أنه يتم طرح 3 أنواع من الفيليهات أبرزها الباسا الأحمر المستورد بسعر 32 جنيها والباسا الأبيض المستورد بسعر 35 جنيها للكيلو والفيليه البلطي الأسواني بسعر 80 جنيها للكيلو وهو منتج محليا من بحيرة ناصر ويتم تصنيعه من خلال الشركة.

وأوضحت، أنه يتم تشغيل كافة الفروع الثابتة في الأعياد والمناسبات لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30%، مؤكدة أن الشركة تقوم بطرح اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها للكيلو الواحد بجانب طرحها للأسماك.

فيما أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تقوم بضخ 130 طنا من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30%؛ لتوفير احتياجات المواطنين من خلال 27 فرعا منتشرا في المحافظات القاهرة الكبرى وأسوان.

وقالت الشركة إنه يتم يوميا الدفع بـ6 سيارات متنقلة للسيارات المبردة المحملة بالأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و 25% لتوفير احتياجات المواطنين.

وقالت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إنه يتم استهداف المناطق الشعبية والأكثر احتياجا والميادين الرئيسية في مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، والتي تشمل مدينة أكتوبر والتجمع الخامس فضلا عن الدفع بالسيارات في محافظات الشرقية والمنوفية.