الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين في السعودية.. إجراءات التصديق على صحة بيانات رخصة القيادة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات التصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية للمصريين المقيمين في السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

 

إجراءات التصديق على صحة بيانات رخص القيادة المصرية

 

  • لا تسمح التعليمات واللوائح المصرية بالتصديق على رخص القيادة، ولا تسمح بالتصديق على إقرار مواطن بصحة رخصة قيادته، حيث إن تصديق المواطن يتم فقط على توقيعه وليس على صحة توقيع أو مستند صادر من جهة حكومية.
  • يمكن للمواطن توكيل أحد ذويه باستخراج شهادة بيانات رخصة قيادته من الإدارة العامة للمرور ثم تصديقها من أحد مكاتب التصديقات في مصر، وذلك حتى يتسنى للبعثة التصديق عليها قبل تقديمها للسلطات السعودية.

وكانت أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض عن افتتاح وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمعاونة المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مراكز خدمات المستثمرين وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الاستثمارية بجمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية؛ ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.

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