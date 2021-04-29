الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«رمضان شهر الانتصارات».. «الأوقاف» تحتفل بذكرى غزوة بدر (صور)

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال

احتفلت وزارة الأوقاف، بذكرى غزوة بدر عقب صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها.

وحضر الاحتفال كل من الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ الدكتور أحمد عمرو هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ خالد خضر، وكيل أوقاف القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وبدأ الاحتفال بقراءة القرآن للشيخ ياسر الشرقاوي، وابتهال الشيخ معوض الفشني.

وخلال الاحتفال، قال الدكتور أحمد عمرو هاشم: "يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل،  وأن ما من معركة من المعارك خاضها المسلمون فى رمضان إلا وانتصروا فيها.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن رسول الله أخذ بالأسباب وتوجه بالدعاء إلى رب العالمين يستغيث إلى أن رأى الملائكة تنزل فقال لأبي بكر: أبشر أبا بكر ها أنذا أرى جبريل عليه السلام آخذا بعنان فرسه عليه أداة الحرب ليحارب الى صفوف المسلمين، وهنا جمع رسول الله بين الأخذ بالأسباب والاتجاه الى الله بالدعاء فكان النصر من عند الله .

وتابع: أن ما تبثه العبادة في شهر رمضان من علو للهمة، وانتصارٍ للنفس على شهواتها جدير بأن يجعل شهر رمضان شهراً للانتصارات، على جميع المستويات بحق، مضيفاً أن هذا الشهر لم يكن مانعاً من القيام بما ينبغي القيام به مما لا موجب لتأخيره؛ كلقاء عدو، وهذا ما وقع فعلا في غزوة بدر الكبرى؛ فقد جرت في شهر رمضان فهو شهر المعارك الفاصلة والتحولات الكبرى والانتصارات التاريخية الحاسمة للأمة المحمدية.

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
وزارة الأوقاف غزوة بدر احتفالات رمضان

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