الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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وائل لطفى

عالم

أمير قطر يستقبل وزير الدولة السعودي خلال زيارته الرسمية للدوحة

أمير قطر يستقبل وزير
أمير قطر يستقبل وزير الدولة السعودي

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم الخميس، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث نقل له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.

وحضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

زيارة وزير الخارجية السعودي للدوحة

وتأتي زيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى قطر، بعد يومين من زيارة سابقة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

والتقى وزير الخارجية السعودي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلَّمه رسالة خطية من العاهل السعودي، تتضمن دعوة له لزيارة المملكة.

كما عقد الأمير فيصل بن فرحان، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تأييد دولة قطر الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات، مجددًا دعم دولة قطر الراسخ للمملكة حكومةً وشعبًا ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

المصالحة الخليجية واتفاق العُلا

وتأتي زيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى قطر، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، التي استضافتها مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.

وبموجب الاتفاق الأخير، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ إعلان المقاطعة في الخامس من يونيو 2017.

كما تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء السعودية
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امير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد المملكة العربية السعودية الدوحة

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