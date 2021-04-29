الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يُهنئ البابا تواضروس والقيادات الكنسية بعيد القيامة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص التهاني لقداسته بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار داعياً الله أن  تظل راية مصر عالية خفاقة، كما بعث ببرقيات تهنئة لكل من الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، الفيوم وبني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية  لتدريب وتأهيل الشباب.

بني سويف البابا تواضروس عيد القيامة المجيد مجلسي النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

ضحى بنفسه لإنقاذ زملائه.. «الاختيار 2» يحيي ذكرى استشهاد النقيب ضياء فتوح

شاب الموتوسيكل لـ«الدستور»: «كان نفسي أطلب من الريس شقة بس اتوترت»

موجة كورونا الثالثة.. أطباء يرسمون خريطة النجاة من المصير الهندي

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير المخابرات الإسرائيلي مهددا إيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي