محافظ بني سويف يُهنئ البابا تواضروس والقيادات الكنسية بعيد القيامة

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص التهاني لقداسته بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة، كما بعث ببرقيات تهنئة لكل من الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، الفيوم وبني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.