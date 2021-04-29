مياه مطروح: تعميم تجربة تطبيق منظومة الكهرومايكنيك في تشغيل منافذ التوزيع

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم، تعميم تجربة تطبيق منظومة الكهرومايكنيك باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل منافذ توزيع المياه بإجمالى ٦٧ منفذا على المستوى المحافظة، بعد نجاح أول تجربة تم تنفيذها على منفذ توزيع المياه (غراب الريفية) بمرسي مطروح.

وأوضح أنه تفقد غراب مياه الريفية بعد تطويره وإعادة تاهيله وتطبيق المنظومة التكنولوجية باستخدام العدادات والمحابس الإلكترونية فى توزيع المياه.



وأضاف رئيس الشركة أن المنظومة هي نتاج مجهود مهندسي الشركة وفكرتهم وتم تطبيقها تجريبيا لمدة أسبوع فى غراب الريفية ونجحت التجربة بتقليل نسبة فاقد مياه الشرب من ١٠٠ : ٥٠٠ طن يوميا لتصل نسبة الهدر بعد التشغيل التجريبي إلى نسبة صفر، مؤكدا تعميم الفكرة على كافة منافذ توزيع المياه بالمحافظة.