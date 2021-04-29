الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توجه بإنشاء مصانع للصناعات التكميلية

السقطي: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد تطورا كبيرا من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف السقطي في تصريح لــ"الدستور"، أن لقطاع وشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير وهام في زيادة الناتج المحلي الاجمالى بالإضافة إلى العمل على خفض فاتورة الاستيراد ورفع وزيادة الصادرات المصرية وهذا ما تعمل عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية. 
 

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الحكومة تتجه الان نحو تدشين مصانع خاصة بالصناعات التكميلية للحد و التخفيف من نسبة البطالة وتوفير مشروعات خاصة للشباب حديثي التخرج.

وأشار السقطي إلى أن أصحاب المصانع شعروا بأزمة كبيرة عند بداية جائحة كورونا عند غلق الاستيراد والتصدير وبعض المصانع الكبيرة توقفت إنتاجها بسبب انها تستورد الصناعات التكميلية من دول شرق آسيا.

 

ـ دور الحكومة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد السقطي، أن الحكومة المصرية لها دور كبير في حل التحديات والصعوبات التي واجهت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، فاطلقت مبادرة داعمة و محفزة للقطاع من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات التمويلية لأصحاب تلك المشروعات حتى لا يخسرون أو يتأثرون بالتداعيات السلبية.

وأوضح أن هذا القطاع له أهمية كبيرة جدًا في اقتصاد أي دولة على مستوى العالم، فهناك اقتصاديات دول معتمدة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهند والصين، مؤكدًا أن اي شاب خريج حديث بإمكانه افتتاح مشروع خاص له بمنتهى السهولة واليسر، مشيراً إلى أن الإجراءات التمويلية لافتتاح اي مشروع لم تقتصر على الشباب والرجال فقط، فالنساء نصيب كبير أيضاً لافتتاح مشروعات خاصة بهن، وذلك لخطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا. 

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