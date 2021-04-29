للمصريين في الإمارات.. المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمزدوج الجنسية

ترصد «الدستور» كل ما يخص المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمزدوج الجنسية المصرية للمقيمين في الإمارات وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بدبي عبر موقعها الرسمي.

والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمزدوج الجنسية المصرية هى:

استخراج شهادة المعاملة التجنيدية لمزدوج الجنسية

المستندات المطلوبة

استيفاء نموذج 1، 6 جند ( متوفر بالقنصلية العامة).

2 صورة طبق الأصل من كتاب إدارة الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

2 صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد مميكنة متضمنة الرقم الثلاثي العسكري والرقم القومي الخاصة بطالب الاستثناء.

2 صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن طالب الاستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز السفر المصري الخاص بالمواطن طالب الاستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز سفر الأجنبي الخاص بالمواطن طالب الاستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز سفر وبطاقة الرقم القومي الخاصة بوالدة المواطن طالب الاستثناء.

2 صورة طبق الأصل من جواز السفر الأجنبي الخاصة بوالد المواطن.

2 صورة طبق الأصل من وثيقة زواج الوالدين.

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.