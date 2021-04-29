«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر مايو.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأصناف
2-جمع القواقع و جميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
ثانيا: التسميد
تضاف معدلات التسميد الكيميائي كما يأتي بعد تمام العقد
ا- تسميد أشجار التفاح التي تروى بالغمر
1-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2-يتم إضافة 00 1جم (سماد مركب) للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 250 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم
ب- تسميد أشجار التفاح التي تروى بالتنقيط
الري الأولى – يضاف 3 ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر
يضاف 2 لتر هيوميك أسد مرة في الشهر
يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
التسميد الورقي
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 24 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 36 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 70 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة وأكبر من ذلك 70-80 لتر/ الشجرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و في حالة الرش العلاجي يتم استخدام احدي المبيدات الجهازية مثل توبسين بمعدل 1جم /الترماء أو روبيجان بمعدل 1سم / التر ماء او نمرود بمعدل 40سم 3 / 100لتر ماء.
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.
3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق التفاح في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء او الملاثيون بمعدل 3سم /التر ماء.
3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.