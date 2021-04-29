الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح

محصول التفاح
محصول التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر مايو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات  

1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأصناف
2-جمع القواقع و جميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة 

ثانيا: التسميد 

تضاف معدلات التسميد الكيميائي كما يأتي بعد تمام العقد
ا-  تسميد أشجار التفاح التي تروى  بالغمر
1-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2-يتم إضافة 00 1جم (سماد مركب) للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 250 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم 
ب- تسميد أشجار التفاح التي تروى بالتنقيط
الري الأولى – يضاف 3 ك سلفات نشادر
الرية الثانية -  يضاف 2 ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة  شهر
يضاف 2 لتر هيوميك أسد مرة في الشهر
يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما

التسميد الورقي

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر ويتم كما  ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري 

السنة الأولى 24 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 36 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 70 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة وأكبر من ذلك 70-80 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة 

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و في حالة الرش العلاجي يتم استخدام احدي المبيدات الجهازية مثل توبسين بمعدل 1جم /الترماء أو روبيجان بمعدل 1سم / التر ماء  او نمرود بمعدل 40سم 3 / 100لتر ماء.
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.
3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق التفاح في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء او الملاثيون بمعدل 3سم /التر ماء.
3- مكافحة الاكاروسات  المبططة برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة-  رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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