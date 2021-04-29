الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: بدء انسحاب قواتنا من أفغانستان بشكل منسق ومنظم

الناتو
الناتو

أعلن مسئولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.

وأكد مصدر في مقر الناتو في بروكسل، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس، أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق" .

يذكر أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج أعلن موافقة الحلف على سحب قواته المتبقية من أفغانستان، عقب فترة وجيزة من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ببدء الانسحاب النهائي بحلول الأول من مايو على أن ينتهي في 11 سبتمبر، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.

كما أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية بدأت رسميا في الانسحاب من أفغانستان.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الخميس إن عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بدأت رسميًا، موضحة أن تعزيزات عسكرية -تشمل قاذفة القنابل "بي 52 إش ستراتوفورتريس" وحاملة طائرات، أُرسلت إلى المنطقة لحماية القوات الأمريكية، وضمان انسحابها في ظروف سلسة.

وأضافت أن عناصر من القوات الخاصة ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة، لتوفير الحماية للقوات على الأرض، مبينة في الوقت ذاته أن القيادة الوسطى الأمريكية سوف تقيم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة، بالتنسيق مع قوات التحالف، من أجل ضمان المرونة لنقل قدرات عسكرية إلى داخل الأراضي الأفغانية وخارجها، وفقا لما تتطلبه حماية القوات الأمريكية.

اعلان البيت الابيت من الانسحاب أفغانستان الناتو

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