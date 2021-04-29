بدء العمل بمحطة صرف صحي علي كيلاني بمركز ببا ببني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، اليوم، برئاسة المحاسب هاني الجويلي عدة حملات متفرقة بدائرة المركز وشملت كافة القطاعات الخدمية من نظافة وكهرباء وبيئة ومتابعة تنفيذ مشروعات.

وقامت الوحدة بحملات ليلية بالمدينة والمجالس القروية لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالمواعيد الصيفية لغلق المنشآت التجارية وسط استجابة تامة من أصحاب المقاهي والكافيهات والورش الحرفية.

وتابعت الوحدة المحلية للمتابعة الميدانية لبعض مشروعات تنمية القرى الأكثر فقرا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية لمعاينة بعض المواقع المقترح إقامة محطة معالجة صرف صحي عليها بقرية طحا البيشة ومدرسة للتعليم الأساسي بقرية البرانقة ومحطة مياه الشرب بقرية القرامنة.

فيما تم بدء العمل في محطة صرف صحي علي كيلاني، بينما تم صيانة وحدات الإضاءة العامة. وفي منظومة النظافة تم رفع 80 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة، وتمهيد طريق سدس/ كوم الصعايدة وعزبة الحكيم ، وفي المقابل تم تحرير عدة محاضر وإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق ببعض قرى المركز.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة العمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ بني سويف إلى الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.