الكشف على 1005 مرضى خلال يومين في قافلة طبية بقرية ناصف بالمنوفية

كشفت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ناصف التابعة لمركز السادات في المنوفية على ١٠٠٥ مرضى.

واستمرت الحملة على مدار يومي ٢٨ و٢٩ أبريل ٢٠٢١، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٠٠٥ مرضى خلال اليومين.

وضمت القافلة ٩ عيادات متخصصة (٢ باطنة، ٢ أطفال، جراحة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أنف وأذن وحنجرة) كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بحضور فريق من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومدير إدارة السادات الطبية.

من جهتها، صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٠٠٥ مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد ٢١ حالة، والأشعة لعدد ١٥ حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لعدد ٨٨ حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.