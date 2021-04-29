للمصريين في الكويت.. إجراءات استخراج التوكيلات الرسمية

ترصد «الدستور» كل ما يخص الإجراءات اللازمة لعمل توكيلات، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وجاءت الإجراءات كالآتي:

خطوات وتعليمات إجراء التوكيل

للراغبين في عمل "توكيل" (للمصريين فقط) تقديم أصل إثبات الشخصية المصري حديث وساري الصلاحية (جواز سفر مصري / بطاقة رقم قومي مصري)، وكتابة بيانات أصل اثبات الشخصية فقط المتواجد بحوزة المواطن. استيفاء أحد نماذج التوكيلات المتوفرة بالقنصلية أو على صفحتها على موقع " الفيس بوك". يتم التوقيع على التوكيل أمام الموظف المختص، ولا يجوز الشطب أو التعديل أو الإضافة بعد إصدار التوكيل واستلامه. في حالة تحرير توكيل بصفة (بصفتك وكيلاً عن...، بصفتك مالكا لشركة، بصفتك رئيساً لمجلس إدارة... بصفتك وصي... إلخ، فيجب تقديم ما يثبت صفتك بحيث يتم تقديم أصل الوكالة أو السجل التجاري أو حكم قضائي... إلخ) مصدقاً عليه من الخارجية المصرية أو الخارجية الكويتية بحسب دولة إصداره. في حالة تحرير توكيل لبيع سيارة: يجب تقديم رخصة السيارة في حالة إذا كانت الرخصة باسم مقدم المعاملة.

إذا كانت السيارة مشتراه بعقد بيع محرر في الشهر العقاري، فيجب تقديم عقد البيع مصدق عليه من الخارجية المصرية بالإضافة إلى صورة الرخصة.

إذا كانت السيارة مشتراه بتوكيل (أو توكيلات سابقة) فيجب تقديم أصل التوكيل (أو التوكيلات) مصدق عليه (عليها) من وزارة الخارجية المصرية بالإضافة إلى صورة الرخصة. عند تحرير إقرار بإلغاء توكيل فيجب احضار أصل التوكيل المراد إلغاؤه أو صورة منه. يرجى التأكد من وجود خاتم شعار الجمهورية وتوقيع القنصل المختص وعدد (2) طابع على كل معاملة، وذلك عقب تسلم التوكيل. رسوم التوكيل للشخص الواحد 16 دينار للعادي و 44 دينار للتجاري.

يتم كتابة التوكيلات بقلم جاف أزرق (لا يجوز الكتابة بالأقلام الحبر).

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.