«التخطيط»: الانتهاء من إعداد المؤشر الوطني للحوكمة بحلول 2022

كشفت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، عن أولى خطوات الحكومة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار، من خلال تدشين قاعدة بيانات إلكترونية لرصد 22 مؤشرا وإتاحتها لكافة الوزارات والهيئات التابعة، مع وضع توصيات للدولة لرفع شأن مصر في المؤشرات المختلفة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بإعداد مؤشر وطني للحوكمة ومن المقرر الانتهاء منه قبل حلول عام 2022.

وأضافت "شريف"، في تصريح لـ"الدستور"، أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من إعلان عام المرأة في 2017 ثم تدشين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة نهاية العام نفسه، الأمر الذى انعكس على عدة مؤشرات منها ارتفاع نسبة تمثيلهن فى الوظائف العامة إلى 45% واستحواذهن على 24.2% من الحقائب الوزارية،27.4% من المقاعد النيابية، لافتة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل القيادات النسائية على مستوى 6 محافظات جديدة بعدد 100 قيادة نسائية بكل محافظة مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر، لاستكمال جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وسفارة الدنمارك للتعاون في ممارسات الحوكمة الرشيدة وتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الـ 17، والاستفادة من التجربة الدنماركية تكليلًا للتعاون التاريخي الوثيق بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون تتعلق بالحوكمة والتنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030، جنبًا إلى جنب مع توسيع قاعدة الشراكات الدولية لتحقيق نوع من التبادل الآراء والخبرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن البرتوكول بين البلدين مدته ثلاثة سنوات على عدة مراحل، أول دفعة تشمل فى المتوسط 300 متدرب ومن المخطط أن يشمل التعاون بين البلدين شقين فنى ومالى، لكن الأخير سيتم فى مرحلة لاحقة، أما حاليًا هناك أولوية لتنظيم دورات تدريبية إلكترونية نظرًا لتداعيات جائحة كورونا العالمية، وتنظيم بعثات دراسية للمتدربين لفترات فى الدنمارك، فضلًا عن عقد سلسلة من مؤتمرات وورش عمل وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة.