انهيار الأوضاع الصحية في اليمن.. وسالم الشبحي: «وضعنا لا يسر خاطر»

يشهد اليمن حالة من الغموض وتسيس الأوضاع فيما يتعلق بمعدلات الإصابة والوفيات بجائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالمجلس الجنوبي الانتقالي: “اليمن ضمن الدول الفقيرة والمترهلة صحيا وتأثر كثيرا بفيروس كورونا المستجد.. فقد فقدنا الكثيرون من الزملاء الأطباء والأساتذة والمواطنين لعدم جاهزية المرافق الصحية- المدمرة بسبب الحروب- لمواجهة الأزمة”.

وتابع الشبحي في تصريح لـ"الدستور": “قمنا بواجبنا الطبي والإنساني منذ انتشار الوباء في الموجة الأولى وتم فتح مراكز عزل ومحاجر ليست مجهزة كما ينبغي ولكن كانت للضرورة في ذلك الحين”، مشيرا إلى أنه يظل الوضع متدهور في الموجة الثانية أيضا.



وأضاف الشبحي: نأمل من الدولة دعم وزارة الصحة العامة والسكان نحو بناء مستشفى للوبائيات ونستعد من الآن للموجة الثالثة في العام المقبل، مختتما: “وضعنا العام لا يسر خاطر والصحي أيضا يحتاج للعمل الجماعي التكاملي بعيدا عن السياسة”.